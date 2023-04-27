27 апреля
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Политика

В Госдуме предложили ставить электросамокаты на учет и ужесточить штрафы за нарушение ПДД

Депутаты предложили обязать водителей электросамокатов ставить транспортное средство на учет, сообщают «Известия».

Прокат электросамокатов.
Прокат электросамокатов.
Altapress.ru

Депутаты Государственной думы разработали поправки в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации».

Согласно этим изменениям, владелец самоката в течение десяти дней после покупки должен будет поставить его на учет.

Этот процесс будет проходить в онлайн режиме, а предоставлять транспорт в Госавтоинспекцию не требуется.

После регистрации каждый электросамокат будет наравне с другим транспортом получать госномер, который водитель должен разместить на самокате.

Кроме того, депутат Госдумы Михаил Делягин подготовил еще один законопроект, который предполагает ужесточение штрафов за нарушение ПДД водителями самокатов.

Например, за управление незарегистрированным электросамокатом водитель заплатит от 500 до 800 рублей, а при повторном нарушении штраф составит 5 тыс. рублей.

Наказания за различные нарушения могут достигнуть ареста на 10−15 суток. Такая мера пресечения грозит за вождение электросамоката в нетрезвом виде.

Тексты обоих законопроектов направили на рассмотрение в правительство.

Ранее 78-летняя пенсионерка на электросамокате врезалась в автомобиль в Барнауле.

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