78-летняя пенсионерка на электросамокате врезалась в автомобиль в Барнауле

78-летняя жительница Барнаула на электросамокате попала в ДТП днем 23 апреля, сообщает Госавтоинспекция Барнаула.

Столкновение случилось в дворовом проезде в районе дома на ул. Белинского, 14.

Пенсионерка не справилась с управлением при повороте и столкнулась со встречным автомобилем, за рулем которого находился 31-летний мужчина.

Женщина получила несколько телесных повреждений, ей оказали медпомощь в Городской больнице № 1. Госпитализация не потребовалась.

В Госавтоинспекции напоминают, что электросамокат — полноценный участник дорожного движения, который несет ответственность за свои действия. Водителям таких транспортных средств рекомендуют использовать шлем и защитную амуницию.

Ранее в ПДД впервые появились правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Подробнее о том, какие новые нюансы нужно знать и что повлечет за собой нарушение правил — в материале altapress.ru.