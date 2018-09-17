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В Госдуме предложили ввести в России «сухой закон»

До того, как в России не наведут порядок в алкогольной отрасли, надо ввести в стране «сухой закон». С таким предложением к министру здравоохранения Веронике Скворцовой обратился член фракции «Единой России» в Госдуме Виталий Милонов, пишет РИА Новости.

Виталий Милонов.
Виталий Милонов.
vk.com/milonovinfo

Виталий Милонов,
депутат Госдумы:

Предлагаю вам рассмотреть возможность принятия серьезных заградительных мер по борьбе с пьянством… Главная часть моего предложения — введение временного «сухого закона» на территории Российской Федерации до момента наведения порядка в алкогольной отрасли и наступления перелома показателей алкоголизации населения нашей страны. Без таких суровых мер будущее страны, по моему мнению, просто утонет в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья.

По мнению Милонова, нужно серьезным образом пересмотреть механизм розничной продажи и рекламы любой алкогольной продукции, включая слабоалкогольные напитки. Также депутат считает, что необходимо выработать стратегию борьбы с алкоголизацией населения и продажей низкокачественного спиртного.

Эти меры, как пишет министру Скворцовой народный избранник Милонов, должны приниматься «сурово и безжалостно по отношению к так называемым водочным и пивным „королям“, наживающихся на здоровье нашей нации».

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