В Госдуме предложили запретить магазинам выставлять алкоголь на открытые полки

Документ разместили в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Депутат Владимир Сысоев предлагает снабжать бутылки с крепким алкоголем наклейками с устрашающими изображениями последствий чрезмерного употребления таких напитков. На картинках также будут предупреждающие надписи.
В документе предлагается запретить открытую выкладку алкогольной продукции в торговых залах. Вместо этого покупатели предварительно смогут ознакомиться со списком продаваемой продукции, а затем попросить выбранные наименования у продавца.
Эти изменения максимально снизят доступность алкоголя для молодежи, считают инициаторы законопроекта.
Также предполагается запретить продажу алкоголя в зданиях, оборудованных входом со стороны дворовых территорий, на которых размещаются детские площадки и отдыхают жители домов.