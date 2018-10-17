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17 октября
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В Госдуме предложили запретить магазинам выставлять алкоголь на открытые полки

В Госдуму внесли законопроект, который будет содействовать снижению потребления алкоголя населением. С такой инициативой выступил депутат фракции ЛДПР Владимир Сысоев, пишет «Российская газета».

Алкоголь.
Алкоголь.
СС0

Документ разместили в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Депутат Владимир Сысоев предлагает снабжать бутылки с крепким алкоголем наклейками с устрашающими изображениями последствий чрезмерного употребления таких напитков. На картинках также будут предупреждающие надписи.

В документе предлагается запретить открытую выкладку алкогольной продукции в торговых залах. Вместо этого покупатели предварительно смогут ознакомиться со списком продаваемой продукции, а затем попросить выбранные наименования у продавца.

Эти изменения максимально снизят доступность алкоголя для молодежи, считают инициаторы законопроекта.

Также предполагается запретить продажу алкоголя в зданиях, оборудованных входом со стороны дворовых территорий, на которых размещаются детские площадки и отдыхают жители домов.

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