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В Барнауле нашли 120 тыс литров фальсифицированного алкоголя

В Алтайском крае изъяли крупную партию поддельного алкоголя, сообщает региональное МВД со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Вино. Алкоголь.
Вино. Алкоголь.

Операцию провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Барнаулу совместно с ФСБ России по Алтайскому краю, при участии Росгвардии.

Среди изъятой продукции — бутылки с различными видами коньяков, виски, водки, вин, шампанского. Они были оклеены фальшивыми этикетками под брендами известных производителей и хранились в центре Барнаула в гаражных боксах, арендованных злоумышленниками. Спиртосодержащую жидкость планировали к реализации на территории Алтайского края через торговые точки.

Сейчас следователи отдела полиции по Ленинскому району возбудили уголовное дело по части 2 статьи 171.3 Уголовного кодекса РФ. Задержаны двое жителей Барнаула, им избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

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