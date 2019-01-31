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Политика
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В Госдуме предупредили о риске отключения России от интернета

В условиях напряженной международной обстановки одним из вероятных сценариев эскалации может стать отключение России от глобальной сети, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, пишет «Интерфакс».

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Ответом на этот вызов, по его мнению, стал разрабатываемый в Госдуме законопроект, которым предусматривается комплекс мер по организации национальной системы маршрутизации трафика, способной обеспечивать доступность ресурсов интернета российским пользователям вне зависимости от того, что происходит с глобальной сетью за пределами РФ.

Глава комитета отметил, что российские IT-компании добились значительных успехов в области создания защищенных информационных систем, которые используются в работе государственных органов и для управления стратегическими объектами.

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