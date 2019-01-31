В Госдуме предупредили о риске отключения России от интернета

Ответом на этот вызов, по его мнению, стал разрабатываемый в Госдуме законопроект, которым предусматривается комплекс мер по организации национальной системы маршрутизации трафика, способной обеспечивать доступность ресурсов интернета российским пользователям вне зависимости от того, что происходит с глобальной сетью за пределами РФ.
Глава комитета отметил, что российские IT-компании добились значительных успехов в области создания защищенных информационных систем, которые используются в работе государственных органов и для управления стратегическими объектами.