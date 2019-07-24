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24 июля
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Политика

В Госдуме приняли закон о выплате детских пособий до трех лет

С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка родители смогут получать до достижения детьми трех лет. Об этом сообщает «Российская газета».

Отец и ребенок.
Отец и ребенок.
СС0

Кроме того, теперь выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов (раньше доход не должен был превышать полутора прожиточных минимума).

По словам замминистра труда и соцзащиты Светланы Петровой, изменение «порога бедности» приведет к тому, что число родителей, которое смогут получить «детские» выплаты, увеличится с 45,7 до 68 процентов.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что пособие на детей с полутора до трех лет будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тыс. рублей.

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