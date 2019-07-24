В Госдуме приняли закон о выплате детских пособий до трех лет

Кроме того, теперь выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов (раньше доход не должен был превышать полутора прожиточных минимума).
По словам замминистра труда и соцзащиты Светланы Петровой, изменение «порога бедности» приведет к тому, что число родителей, которое смогут получить «детские» выплаты, увеличится с 45,7 до 68 процентов.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что пособие на детей с полутора до трех лет будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тыс. рублей.