27 июня
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Политика

В Госдуме рассказали о дальнейшей судьбе ЧВК "Вагнер"

Бойцы смогут подписать контракты с Минобороны или отправиться домой, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с издением "Подъем".

Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Министерство обороны РФ.

По словам депутата, некоторые подразделения распустят, кто-то отправится домой, а кто-то — в зону СВО. Однако преследовать никого из бойцов не будут.

Участники мятежа смогут вернуться в зону СВО, если заключат контракт с Минобороны. Как это будет осуществляться — неизвестно.

Также он отметил, что служить в Беларуси военным, скорее всего, не разрешат. Президент Лукашенко, опираясь на опыт России, не позволит организовать ЧВК в Беларуси.

Напомним, что ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах усилили меры безопасности и ввели режим КТО.

Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь.

Ранее стало известно, что расследование по делу Пригожина не прекратили.

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