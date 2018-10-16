В Госдуме решили наказывать «политических педофилов» за вовлечение детей в митинги

За участие несовершеннолетних в несанкционированных акциях предлагается наказывать организаторов таких мероприятий. С этой идеей выступили депутаты Госдумы Алена Аршинова, Евгений Ревенко и Ольга Окунева. Наказывать хотят рублем или обязательными работами, пишут «Известия».

Как будут наказывать

По мысли разработчиков законопроекта, за нарушителям нормы (физлицам) будет грозить штраф от 30 000 до 50 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест до 15 суток.

А вот юрлицам, то есть компаниям-организаторам несанкционированных политических мероприятий за вовлечение несовершеннолетних будет полагаться денежное наказание от 250 000 до 500 000 рублей. За повторное нарушение запланировано более строгое взыскание: для граждан штраф составит от 150 000 до 300 000 рублей, для юрлиц — от 500 000 рублей до 1 млн рублей.

Кто будет составлять протоколы о нарушении

Протоколы о правонарушениях будут составлять сотрудники полиции, а рассматривать дела — суды, следует из законопроекта. Авторы проекта отмечают, что его цель — предупредить участие детей в несанкционированных публичных мероприятиях. Это необходимо, в том числе, чтобы не допустить причинения вреда их жизни, здоровью и развитию.

Комментарии

Евгений Ревенко полагает, что «вовлечением» будет считаться агитация и призывы прийти на мероприятие, распространяемые среди подростков:

Этот законопроект ни в коем случае не ставит под сомнение право людей на протест. Он направлен на то, чтобы «политические педофилы» не занимались своей грязной работой.

Шамсаил Саралиев,

депутат Госдумы от ЕР:

В последнее время мы наблюдаем рост участия школьников, студентов, несовершеннолетних детей в несанкционированных акциях, отрицающих законы. Подростки становятся объектом для политических манипуляций. Это крайне недопустимо.

Полина Павлова,

адвокат: