В Госдуме заявили, что Киев сделал первые шаги к признанию Крыма российским

Киевские власти, отождествляя Крым с Россией, делают первые шаги к признанию статуса полуострова. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Это произошло после того, как министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал полуостров « худшей версией России », пишет РИА Новости.

«Киевские власти, хоть и в агрессивной форме, так как по-другому пока им не разрешают извне, но уже отождествляют Крым как часть Российской Федерации. Это первые шаги к признанию российского Крыма. Их комментарии и слова это подтверждают. Спасибо, что они нас не разделяют в своих комментариях с Российской Федерацией, как это было ранее. Наконец-то к ним дошло, что Крым бесповоротно вернулся назад домой на историческую родину», — сказал Шеремет.

По его словам, Крым вскоре станет примером динамичного развития для всего мира.

«На сегодня Крым посещает множество иностранных делегаций, которые воочию видят, что та профанация, которая идет и транслируется с территории Украины и ряда зарубежных государств, не соответствует действительности», — сказал Шеремет.

Напомним, во время своего высказывания по поводу Крыма Климкин также назвал полуостров местом, где многие люди просто боятся выходить из дома. По его словам, в Крым из России переселяют людей с криминальным прошлым.

После этого глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал это высказывание Климкина. По мнению сенатора, слова украинского политика — «новый перл» и «чушь».

«В Крыму не убивают журналистов, как в Киеве, не сжигают людей, как в Одессе… Благодаря России, крымчане живут в безопасности. И это очень приятная, морская версия России», — написал Алексей Пушков.

Крым вернулся в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. В Кремле подчеркивали, что крымчане выразили свою волю демократическим путем в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».