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Политика

В Госдуме заявили, что Киев сделал первые шаги к признанию Крыма российским

Киевские власти, отождествляя Крым с Россией, делают первые шаги к признанию статуса полуострова. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Это произошло после того, как министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал полуостров «худшей версией России», пишет РИА Новости.

Севастополь, Крым.
Севастополь, Крым.
CC0

«Киевские власти, хоть и в агрессивной форме, так как по-другому пока им не разрешают извне, но уже отождествляют Крым как часть Российской Федерации. Это первые шаги к признанию российского Крыма. Их комментарии и слова это подтверждают. Спасибо, что они нас не разделяют в своих комментариях с Российской Федерацией, как это было ранее. Наконец-то к ним дошло, что Крым бесповоротно вернулся назад домой на историческую родину», — сказал Шеремет.

По его словам, Крым вскоре станет примером динамичного развития для всего мира.

«На сегодня Крым посещает множество иностранных делегаций, которые воочию видят, что та профанация, которая идет и транслируется с территории Украины и ряда зарубежных государств, не соответствует действительности», — сказал Шеремет.

Напомним, во время своего высказывания по поводу Крыма Климкин также назвал полуостров местом, где многие люди просто боятся выходить из дома. По его словам, в Крым из России переселяют людей с криминальным прошлым.

После этого глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал это высказывание Климкина. По мнению сенатора, слова украинского политика — «новый перл» и «чушь».

«В Крыму не убивают журналистов, как в Киеве, не сжигают людей, как в Одессе… Благодаря России, крымчане живут в безопасности. И это очень приятная, морская версия России», — написал Алексей Пушков.

Крым вернулся в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. В Кремле подчеркивали, что крымчане выразили свою волю демократическим путем в полном соответствии с международным правом. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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