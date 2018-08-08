В Госдуму внесен законопроект о расширении полномочий президента РФ

Российское правительство внесло в Госдуму РФ законопроект, который наделяет президента страны полномочиями определять категории иностранцев, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

Такие полномочия дадут главе государства право принимать в российское гражданство соотечественников, «проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и (или) смена политического режима».

Также в документе прописано упрощение приема в гражданство РФ для участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, получивших разрешение на временное проживание в России или вид на жительство, пишет «Росбалт». Таким людям предлагается предоставить право подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.