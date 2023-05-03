В Госдуму внесли поправки в закон о военном положении

Корректировки необходимы для согласования законов при проведении выборов в четырех новых регионах, где действует военное положение.
По нынешнему законодательству на территориях с таким правовым режимом выборы в органы госвласти и местного самоуправления не проводят.
Однако в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что в них осенью 2023 года должны пройти выборы.
Именно поэтому в Госдуме решили устранить это противоречие и править закон.
Ранее в Госдуме предложили ставить электросамокаты на учет и ужесточить штрафы за нарушение ПДД.