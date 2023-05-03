3 мая
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Политика

В Госдуму внесли поправки в закон о военном положении

Поправки коснулись выборов глав в новых регионах страны, сообщают РИА Новости.

Закон. Ручка.
Закон. Ручка.
unsplash.com

Корректировки необходимы для согласования законов при проведении выборов в четырех новых регионах, где действует военное положение.

По нынешнему законодательству на территориях с таким правовым режимом выборы в органы госвласти и местного самоуправления не проводят.

Однако в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что в них осенью 2023 года должны пройти выборы.

Именно поэтому в Госдуме решили устранить это противоречие и править закон.

Ранее в Госдуме предложили ставить электросамокаты на учет и ужесточить штрафы за нарушение ПДД.

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