4 мая
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Политика

В Госдуму внесли законопроект об использовании биометрических данных

Депутат Володин и лидеры фракций внесли законопроект в Думу об административной ответственности за нарушение использования биометрии, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Биометрия.
Биометрия.
СС0

Согласно закону, для граждан штраф за правонарушение составит от 6 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 300 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 до 700 тыс. рублей.

За повторное нарушение штрафы будут увеличиваться: для должностных лиц — до 500 тыс. рублей, для ИП — до 1 млн, для юрлиц — до 1,5 млн рублей.

Кроме того, такой же рост ожидает и уже действующие штрафы за незаконную обработку персональных данных.

Ранее в России возобновили выпуск биометрических паспортов. Как писали СМИ, биометрические паспорта могут получить те, кто ранее оставлял заявку.

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