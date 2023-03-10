СМИ: В России возобновили выпуск биометрических паспортов

В Госзнаке предупредили, что срок получения заграничного паспорта нового образца может быть увеличен. Это связано с большим количеством скопившихся заявок.
Lenta.ru предупреждает, что биометрические паспорта получат те, кто ранее оставлял заявку.
Ранее выдачу биометрических заграничных паспортов приостановили 2 февраля. В Госзнаке заявили, что это связано с возросшим спросом на документы.
Также в Минпромторге добавили, что остановки выдачи связана с донастройкой процессов на выпускающем чипы «Микроне».