2 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Туризм

В Минпромторге объяснили остановку выдачи биометрических загранпаспортов

В Минпромторге озвучили причины остановки выдачи загранпаспортов нового образца в России, сообщают РИА Новости.

Российский паспорт и загранпаспорт.
Российский паспорт и загранпаспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Остановки выдачи связана с донастройкой процессов на выпускающем чипы «Микроне», — сообщили в ведомстве.

Предприятию требуется завершить настройку техпроцессов в связи с возросшим спросом на загранпаспорта.

Также в Минпромторге подчеркнули, что производство электронных компонентов для загранпаспортов не приостанавливалось.

Ранее оформление загранпаспортов нового образца заморозили до второй половины марта в нескольких регионах России. С соответствующим предупреждением пользователи столкнулись на «Госуслугах». Россиян заверили, что при необходимости им будут выдавать загранпаспорт старого образца на пять лет.

В свою очередь жителям Москвы выдают биометрические паспорта в установленном порядке и без задержек.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость