В Минпромторге объяснили остановку выдачи биометрических загранпаспортов

«Остановки выдачи связана с донастройкой процессов на выпускающем чипы «Микроне», — сообщили в ведомстве.
Предприятию требуется завершить настройку техпроцессов в связи с возросшим спросом на загранпаспорта.
Также в Минпромторге подчеркнули, что производство электронных компонентов для загранпаспортов не приостанавливалось.
Ранее оформление загранпаспортов нового образца заморозили до второй половины марта в нескольких регионах России. С соответствующим предупреждением пользователи столкнулись на «Госуслугах». Россиян заверили, что при необходимости им будут выдавать загранпаспорт старого образца на пять лет.
В свою очередь жителям Москвы выдают биометрические паспорта в установленном порядке и без задержек.
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