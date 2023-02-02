В Минпромторге объяснили остановку выдачи биометрических загранпаспортов

В Минпромторге озвучили причины остановки выдачи загранпаспортов нового образца в России, сообщают РИА Новости.

«Остановки выдачи связана с донастройкой процессов на выпускающем чипы «Микроне», — сообщили в ведомстве.

Предприятию требуется завершить настройку техпроцессов в связи с возросшим спросом на загранпаспорта.

Также в Минпромторге подчеркнули, что производство электронных компонентов для загранпаспортов не приостанавливалось.

Ранее оформление загранпаспортов нового образца заморозили до второй половины марта в нескольких регионах России. С соответствующим предупреждением пользователи столкнулись на «Госуслугах». Россиян заверили, что при необходимости им будут выдавать загранпаспорт старого образца на пять лет.

В свою очередь жителям Москвы выдают биометрические паспорта в установленном порядке и без задержек.