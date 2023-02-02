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Жизнь

СМИ: в российских регионах остановили выдачу биометрических загранпаспортов

В российских регионах остановили выдачу биометрических загранпаспортов, пишет РИА Новости.

Российский паспорт и загранпаспорт.
Российский паспорт и загранпаспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

Речь идет о новых заграничных паспортах сроком на десять лет.

Оформление загранпаспортов нового образца заморозили до второй половины марта. Об этом начали предупреждать на «Госуслугах».

Это произошло по техническим причинам, связанным с Гознаком.

«Оформление и выдача заграничных паспортов нового поколения <…> приостановлено предварительно до второй половины марта 2023», — говорится в сообщении подразделения МВД.

По необходимости россиянам будут оформлять загранпаспорт старого образца на пять лет.

Жителям Москвы выдают биометрические паспорта в установленном порядке и без задержек.

Ранее Минцифры заморозило проект выдачи цифровых паспортов.

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