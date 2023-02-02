СМИ: в российских регионах остановили выдачу биометрических загранпаспортов

Речь идет о новых заграничных паспортах сроком на десять лет.
Оформление загранпаспортов нового образца заморозили до второй половины марта. Об этом начали предупреждать на «Госуслугах».
Это произошло по техническим причинам, связанным с Гознаком.
«Оформление и выдача заграничных паспортов нового поколения <…> приостановлено предварительно до второй половины марта 2023», — говорится в сообщении подразделения МВД.
По необходимости россиянам будут оформлять загранпаспорт старого образца на пять лет.
Жителям Москвы выдают биометрические паспорта в установленном порядке и без задержек.
Ранее Минцифры заморозило проект выдачи цифровых паспортов.
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