В группе «Руки вверх!» не поняли запрета на их выступления в балтийской стране

По его словам, группа не собиралась в ближайшее время посещать вообще какую-либо другую страну.

«У нас сейчас тур по России продолжается, и в ближайший год будут туры только по России, у нас все расписано. Я понимаю, если бы мы подали в Эстонию заявку, что хотим поехать, арендовать площадку. Но ничего подобного не было», — подчеркнул он.