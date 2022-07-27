В группе «Руки вверх!» не поняли запрета на их выступления в балтийской стране

По его словам, группа не собиралась в ближайшее время посещать вообще какую-либо другую страну.
«У нас сейчас тур по России продолжается, и в ближайший год будут туры только по России, у нас все расписано. Я понимаю, если бы мы подали в Эстонию заявку, что хотим поехать, арендовать площадку. Но ничего подобного не было», — подчеркнул он.
Что произошло
Эстония ввела пятилетний запрет на выступления группы в стране. В эстонском МИД считают, что принимать российских артистов недопустимо в условиях обострения ситуации на Украине, пишет bfm.ru. При этом конкретная причина запрета не была названа.
Ранее Little Big, Би-2 и «Руки вверх» попали в топ предпочтений жителей Алтайского края для корпоратива.