27 июля
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Политика

В группе «Руки вверх!» не поняли запрета на их выступления в балтийской стране

В группе «Руки вверх!» не понимают, по какой причине им запретили въезд в Эстонию, сообщил РИА Новости концертный директор группы Роберт Погосян.

Концерт "Руки вверх" на барнаульской "Карандин-Арене"
Концерт "Руки вверх" на барнаульской "Карандин-Арене"
Дмитрий Лямзин

По его словам, группа не собиралась в ближайшее время посещать вообще какую-либо другую страну.

«У нас сейчас тур по России продолжается, и в ближайший год будут туры только по России, у нас все расписано. Я понимаю, если бы мы подали в Эстонию заявку, что хотим поехать, арендовать площадку. Но ничего подобного не было», — подчеркнул он.

Что произошло

Эстония ввела пятилетний запрет на выступления группы в стране. В эстонском МИД считают, что принимать российских артистов недопустимо в условиях обострения ситуации на Украине, пишет bfm.ru. При этом конкретная причина запрета не была названа.

Ранее Little Big, Би-2 и «Руки вверх» попали в топ предпочтений жителей Алтайского края для корпоратива.

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