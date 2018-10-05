В Камне-на-Оби депутаты после жарких дебатов наконец-то согласились повысить тариф на тепло

Сейчас жители Камня платят 1846 рублей за гигакаллорию. Этого недостаточно и потому тепловое хозяйство города находится в плачевном состоянии, уверяют специалисты. Экономически обоснованный тариф, сказали они, — это 2900 рублей, то есть увеличить его нужно почти на 60%. Но при этом признают, что если теплоснабжающее предприятие будет работать эффективно, то можно уложиться и в 2700 рублей.
Предыдущую попытка повысить тариф каменские власти предпринимали в июле, тогда они просили увеличить его до 2,4 тыс. рублей. Тогда провести решение не удалось.
Споры между депутатами и представителями коммунальных структур 5 октября были жаркими.
Владимир Клименко,
депутат Каменского городского совета:
Я в интернете посмотрел тарифы по краю, надо делать 2300 — это более чем средний тариф по всем района на сезон 2018−2019 годов.
Заседали больше двух часов с перерывом, после которого продолжили обсуждение за закрытыми дверями.
В итоге тариф повысили, но только на 500 рублей. Если решение каменских депутатов утвердят в правительстве края, то с 1 января за каждую гигакаллорию потребители будут платить 2,3 тыс. рублей.
Напомним, катастрофическое положение в жилищно-коммунальном комплексе Каменского района и самого Камня-на-Оби накануне отопительного сезона стали причиной, по которой губернатор Виктор Томенко создал специальную правительственную комиссию. Ее возглавил и.о. вице-премьера Виталий Снесарь.