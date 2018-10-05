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5 октября
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В Камне-на-Оби депутаты после жарких дебатов наконец-то согласились повысить тариф на тепло

5 октября депутаты Каменского района на сессии наконец-то проголосовали за повышение тарифа на теплоснабжение, сообщили «Вести Алтай». До этого они многократно или срывали проведение сессий, где такой вопрос должен был рассматриваться, или голосовали против.

Камень-на-Оби
Камень-на-Оби

Сейчас жители Камня платят 1846 рублей за гигакаллорию. Этого недостаточно и потому тепловое хозяйство города находится в плачевном состоянии, уверяют специалисты. Экономически обоснованный тариф, сказали они, — это 2900 рублей, то есть увеличить его нужно почти на 60%. Но при этом признают, что если теплоснабжающее предприятие будет работать эффективно, то можно уложиться и в 2700 рублей.

Предыдущую попытка повысить тариф каменские власти предпринимали в июле, тогда они просили увеличить его до 2,4 тыс. рублей. Тогда провести решение не удалось.

Споры между депутатами и представителями коммунальных структур 5 октября были жаркими.

Владимир Клименко,
депутат Каменского городского совета:

Я в интернете посмотрел тарифы по краю, надо делать 2300 — это более чем средний тариф по всем района на сезон 2018−2019 годов.

Заседали больше двух часов с перерывом, после которого продолжили обсуждение за закрытыми дверями.

В итоге тариф повысили, но только на 500 рублей. Если решение каменских депутатов утвердят в правительстве края, то с 1 января за каждую гигакаллорию потребители будут платить 2,3 тыс. рублей.

Напомним, катастрофическое положение в жилищно-коммунальном комплексе Каменского района и самого Камня-на-Оби накануне отопительного сезона стали причиной, по которой губернатор Виктор Томенко создал специальную правительственную комиссию. Ее возглавил и.о. вице-премьера Виталий Снесарь.

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