В Камне-на-Оби депутаты после жарких дебатов наконец-то согласились повысить тариф на тепло

5 октября депутаты Каменского района на сессии наконец-то проголосовали за повышение тарифа на теплоснабжение, сообщили «Вести Алтай». До этого они многократно или срывали проведение сессий, где такой вопрос должен был рассматриваться, или голосовали против.

Сейчас жители Камня платят 1846 рублей за гигакаллорию. Этого недостаточно и потому тепловое хозяйство города находится в плачевном состоянии, уверяют специалисты. Экономически обоснованный тариф, сказали они, — это 2900 рублей, то есть увеличить его нужно почти на 60%. Но при этом признают, что если теплоснабжающее предприятие будет работать эффективно, то можно уложиться и в 2700 рублей.

Предыдущую попытка повысить тариф каменские власти предпринимали в июле, тогда они просили увеличить его до 2,4 тыс. рублей. Тогда провести решение не удалось.

Споры между депутатами и представителями коммунальных структур 5 октября были жаркими.

Владимир Клименко ,

депутат Каменского городского совета:

Я в интернете посмотрел тарифы по краю, надо делать 2300 — это более чем средний тариф по всем района на сезон 2018−2019 годов.

Заседали больше двух часов с перерывом, после которого продолжили обсуждение за закрытыми дверями.

В итоге тариф повысили, но только на 500 рублей. Если решение каменских депутатов утвердят в правительстве края, то с 1 января за каждую гигакаллорию потребители будут платить 2,3 тыс. рублей.

Напомним, катастрофическое положение в жилищно-коммунальном комплексе Каменского района и самого Камня-на-Оби накануне отопительного сезона стали причиной, по которой губернатор Виктор Томенко создал специальную правительственную комиссию. Ее возглавил и.о. вице-премьера Виталий Снесарь.