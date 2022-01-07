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Политика

В Казахстане ликвидировали 26 вооруженных протестующих, 3 тысячи человек задержаны

В ходе протестных акций в Казахстане были ликвидированы 26 человек. Все они были вооружены, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Республики.

Протесты в Казахстане 5 января.
Протесты в Казахстане 5 января.
@kaspiysk_365

Отмечается, что ранее Министерство внутренних дел Казахстана предупреждало, что участники беспорядков, сопротивляющиеся требованиям сложить оружие, будут уничтожены.

По последним данным, также ранены 18 человек и 3 тыс. человек задержаны.

Все здания мэрий и отделений полиции взяты под контроль.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ для автомобилей.

В результате столкновений пострадали больше тысячи человек, 18 силовиков погибли.

6 января в Казахстан прибыли российские миротворцы.

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