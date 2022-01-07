В Казахстане ликвидировали 26 вооруженных протестующих, 3 тысячи человек задержаны

Отмечается, что ранее Министерство внутренних дел Казахстана предупреждало, что участники беспорядков, сопротивляющиеся требованиям сложить оружие, будут уничтожены.
По последним данным, также ранены 18 человек и 3 тыс. человек задержаны.
Все здания мэрий и отделений полиции взяты под контроль.
Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ для автомобилей.
В результате столкновений пострадали больше тысячи человек, 18 силовиков погибли.
6 января в Казахстан прибыли российские миротворцы.