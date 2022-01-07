В Казахстане ликвидировали 26 вооруженных протестующих, 3 тысячи человек задержаны

В ходе протестных акций в Казахстане были ликвидированы 26 человек. Все они были вооружены, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Республики.

Отмечается, что ранее Министерство внутренних дел Казахстана предупреждало, что участники беспорядков, сопротивляющиеся требованиям сложить оружие, будут уничтожены.

По последним данным, также ранены 18 человек и 3 тыс. человек задержаны.

Все здания мэрий и отделений полиции взяты под контроль.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ для автомобилей.

В результате столкновений пострадали больше тысячи человек, 18 силовиков погибли.

6 января в Казахстан прибыли российские миротворцы.