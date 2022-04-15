В Казахстане объяснили, почему не будут проводить парад ко Дню Победы

Власти Казахстана не будут проводить военный парад ко Дню Победы в 2022 году в связи с экономией бюджетных средств, сообщает РИА «Новости» .

Минобороны Казахстана подчеркнуло, что у республики есть необходимость решения других приоритетных задач, нежели проведение Парада Победы.

«Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов», — говорится в сообщении.

В среду, 13 апреля, в ведомстве указали, что не планируют шествие, посвященное 30-летию образования вооруженных сил республики и Дню Победы в ВОВ. При этом не поясняли причины такого решения.

Кстати, в 2020—2021 годах в Казахстане отменяли мероприятие из-за ситуации с коронавирусом.