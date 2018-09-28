В Казахстане вместе с городом Алтай появился и Алтайский район

О том, что это поселение с русским названием станет очередным в Казахстане, которое получит тюркское имя, заявил еще 21 сентября аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. С инициативой о переименовании выступили 4 июля представители городского общественного совета. Новость, как пишут местные СМИ, вызвала широкий резонанс в обществе.
Чем известен Зыряновск
Поселение основано в 1791 году как рудник Алтайского горного округа после открытия здесь рабочим Локтевского завода Герасимом Зыряновым богатого месторождения полиметаллических руд. Названо именем первооткрывателя.
В 1861 образована Зыряновская горнозаводская волость Бийского округа Томской губернии. При разделении Бийского округа в 1899 году Зыряновская волость вошла в состав Змеиногорского уезда.
В 1921 году Зыряновская горнозаводская волость была передана в состав Бухтарминского уезда Семипалатинской губернии Казахской АССР. В 1932 году Зыряновский район был передан вновь созданной Восточно-Казахстанской области. Городом Зыряновск стал в 1941 году.
По данным на 2010 год в Зыряновске проживало чуть меньше 40 тысяч человек, из них 78% русские, 16% казахов.
Со списком переименованных населенных пунктов в Казахстане вы можете ознакомится по этой ссылке.