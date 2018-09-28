В Казахстане вместе с городом Алтай появился и Алтайский район

28 сентября город Зыряновск официально переименован в Алтай, сообщает Zakon.kz. 28 сентября члены Зыряновского районного совета (маслихата) единогласно решили о переименовании не только города, но и района. Теперь он будет называться Алтайским. Напомним, что район с таким же названием есть в Алтайском крае.