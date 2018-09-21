В Казахстане появится город Алтай

В Казахстане решили переименовать еще один город со старым русским названием. В этот раз очередь дошла до Зыряновска, старинного поселка, основанного еще в XVIII веке в Алтайском горном округе. Теперь город собираются переименовать в Алтай.

21 сентября Зыряновск посетил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, который одобрил инициативу переименования, пишет Nur.kz.

Идея о переименовании города прозвучала еще 4 июля этого года на встрече местного общественного совета с городскими жителями. Новость, как пишут местные СМИ, вызвала широкий резонанс в обществе.

Но окончательное решение о переименовании Зыряновска будет принимать республиканская ономастическая комиссия.

Тем временем казахстанские ученые предлагают переименовать всю Восточно-Казахстанскую область в Алтын Алтай. С таким предложением выступили участники международного форума «Алтай — золотая колыбель тюркского мира».

Что известно о Зыряновске

Основано в 1791 году как рудник Алтайского горного округа после открытия здесь рабочим Локтевского завода Герасимом Зыряновым богатого месторождения полиметаллических руд. Названо именем первооткрывателя.

В 1861 образована Зыряновская горнозаводская волость Бийского округа Томской губернии. При разделении Бийского округа в 1899 году Зыряновская волость вошла в состав Змеиногорского уезда. В 1921 году Зыряновская горнозаводская волость была передана в состав Бухтарминского уезда Семипалатинской губернии Казахской АССР.

В 1932 году Зыряновский район был передан вновь созданной Восточно-Казахстанской области. Городом Зыряновск стал в 1941 году.

По данным на 2010 год в Зыряновске проживало чуть меньше 40 тысяч человек, из них 78% русские, 16% казахов.

Со списком переименованных населенных пунктов в Казахстане вы можете ознакомится по этой ссылке.