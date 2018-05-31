В Казахстане Назарбаеву дали пожизненную должность

31 мая верхняя палата парламента Казахстана одобрила законопроект о Совбезе страны, пишет РИА "Новости". Согласно документу, действующий президент Нурсултан Назарбаев будет до конца своих дней возглавлять этот орган.
Чтобы проект вступил в законную силу, его должен подписать Нурсултан Назарбаев.
Идея о пожизненном закреплении за елбасы (главой народа) Назарбаевым должности главы Совета безопасности впервые была озвучена в феврале 2018 года министром юстиции Маратом Бекетаевым. По его мнению, такое решение вытекает из проведенной в стране конституционной реформы и является фактором укрепления стабильности.
Из заявления верхней палаты парламента Казахстана:
— Устанавливается, что первому президенту Республики Казахстан — елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя.
Также законопроект наделяет Совбез статусом конституционного органа, координирующего проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.
Состав Совета безопасности предлагается формировать президентом по согласованию с председателем Совета безопасности. То есть, пока Назарбаев будет согласовывать это сам с собой.
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