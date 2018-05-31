СМИ: Сурков и Глазьев уходят из администрации президента Путина

Уже на этой неделе Владимир Путин определится с кадровыми перестановками в администрации президента (АП). Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько источников.
Как пишет газета, в отставку могут уйти президентский советник по экономическим вопросам Сергей Глазьев и два помощника президента: Владислав Сурков и Юрий Ушаков.
Отвечать за международные вопросы в АП вместо Ушакова станет нынешний посол России в Китае Андрей Денисов, место Суркова может занять полпред президента в Поволжье Михаил Бабич.
А вот глава АП Антон Вайно и его заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко сохранят свои посты, пишет "Коммерсантъ".
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