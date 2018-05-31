СМИ: Сурков и Глазьев уходят из администрации президента Путина

Как пишет газета, в отставку могут уйти президентский советник по экономическим вопросам Сергей Глазьев и два помощника президента: Владислав Сурков и Юрий Ушаков.

Отвечать за международные вопросы в АП вместо Ушакова станет нынешний посол России в Китае Андрей Денисов, место Суркова может занять полпред президента в Поволжье Михаил Бабич.

А вот глава АП Антон Вайно и его заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко сохранят свои посты, пишет "Коммерсантъ".