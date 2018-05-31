СМИ: Сурков и Глазьев уходят из администрации президента Путина

Сегодня, 14:36.
Политика

Уже на этой неделе Владимир Путин определится с кадровыми перестановками в администрации президента (АП). Об этом сообщает "Коммерсантъ"  со ссылкой на несколько источников.

Советник президента РФ Владислав Сурков.
Советник президента РФ Владислав Сурков. Фото: kremlin.ru.

Как пишет газета, в отставку могут уйти президентский советник по экономическим вопросам Сергей Глазьев и два помощника президента: Владислав Сурков и Юрий Ушаков.

Отвечать за  международные вопросы в АП вместо Ушакова станет нынешний посол России в Китае Андрей Денисов, место Суркова может занять полпред президента в Поволжье Михаил Бабич.

А вот глава АП Антон Вайно и его заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко сохранят свои посты, пишет "Коммерсантъ".

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