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Политика

В Киеве на майдане потребовали посадить Порошенко в тюрьму

Украинские националисты прошли маршем по Киеву и разместили на майдане Незалежности в центре города баннер с требованием посадить в тюрьму президента Петра Порошенко, передают «Известия».

Петр Порошенко.
Петр Порошенко.
president.gov.ua

Также марширующие потребовали привлечь к отвественности замсекретаря Совета национальной безопасности Олега Гладковского и его сына Игоря из-за обвинений в хищениях в оборонной сфере. Они якобы продавали украинским оборонным предприятиям привезенные из России контрабандой запчасти для военной техники с высокой наценкой, уточняет RT.

В марше приняли участие националисты из 20 областей Украины. Его приурочили ко второй годовщине создания организации Национальный корпус. Участники выстроились в колонну и прошли от Крещатика по центральным улицам Киева.

Ранее лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко объявила о начале процедуры импичмента Порошенко в связи с «хищениями в армии» страны.

Напомним, юморист и политик Владимир Зеленский намекнул, что если победит на выборах, посадит Порошенко в тюрьму.

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