Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 апреля 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

В КНДР заявили, что Ким Чен Ын жив и активен

Информация о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына не соответствует действительности, заявил руководитель Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос, пишет Bloomberg.

Лидер КНДР Ким Чен Ын.
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
kcna.kp

Сообщения о смерти северокорейского лидера появились 25 апреля. Издание New York Post сообщило о возможной смерти Ким Чен Ына. Заместитель директора гонконгского спутникового телевидения HKSTV ссылалась на «очень солидный источник».

«Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной», — цитирует «Коммерсант» Алехандро Као де Беноса.

Также южнокорейское агентство Ренхап сообщило, что «товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён».

Ранее сообщалось, что состояние здоровья лидера КНДР ухудшилось после хирургической операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость