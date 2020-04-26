В КНДР заявили, что Ким Чен Ын жив и активен

Сообщения о смерти северокорейского лидера появились 25 апреля. Издание New York Post сообщило о возможной смерти Ким Чен Ына. Заместитель директора гонконгского спутникового телевидения HKSTV ссылалась на «очень солидный источник».
«Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной», — цитирует «Коммерсант» Алехандро Као де Беноса.
Также южнокорейское агентство Ренхап сообщило, что «товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён».
Ранее сообщалось, что состояние здоровья лидера КНДР ухудшилось после хирургической операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.