Правительство Алтайского края готово потратить 54 млн на 70 автомобилей

Правительство Алтайского края закупит 10 автомобилей для районов и 60 для сельсоветов. Власти готовы потратить на них 12 млн и 42 млн рублей соответственно, следует из извещений на сайте госзакупок.

Заказчиком является «Спецавтохозяйство № 1». Итоги аукционов подведут 15 и 29 октября.

Для районов закупают 10 автомобилей с кузовом «универсал» вместимостью не менее 5 человек. Средняя начальная цена составляет 1,2 млн рублей за автомобиль.

Для сельсоветов закупят 60 полноприводных авто вместимостью не менее 9 человек. В среднем за один автомобиль власти готовы заплатить 700 тыс. рублей.

В документации к этому аукциону уже содержится жалоба от 5 октября, в которой говорится, что в техзадании отсутствует конкретная марка, однако технические параметры характерны только для одного автомобиля — УАЗ-2206. При этом, пишут авторы жалобы, сходными эксплуатационными характеристиками обладает автомобиль ГАЗ-32217. Но ограничения по некоторым пунктам не позволяют заявиться с таким предложением. Заявители считают, что это признаки ограничения конкуренции. Они просят внести изменения в документацию, иначе грозят обратиться в ФАС.

По условиям торгов, победитель должен будет поставить автомобили уже в декабре 2018 года и дать гарантию не менее 2 лет или 80 тыс. км пробега.