Стало известно, кто скрывался за победителем торгов на имущество бийского спиртзавода

Договор купли-продажи имущества бийского спиртзавода, находившегося в собственности «Алтайросспиртпрома», заключен с новосибирцем Николаем Юркевичем, а не с Олегом Могутновым, о котором в начале сентября СМИ сообщали как победителе. Как выяснилось, на торгах Могутнов выступал в качестве агента заинтересованного в покупке лица.

В электронных торгах, на которых продавали имущество обанкротившегося «Алтайросспритпрома», участвовал Олег Могутнов из Новосибирска. Именно он подал заявку и стал победителем. За активы он предложил 23,5 млн рублей. При этом он был единственным участником — заявку второго гражданина не допустили, поэтому актив «ушел» за 23,5 млн.

В дальнейшем оказалось, что договор купли-продажи имущества предприятия-банкрота заключили с Николаем Юркевичем в соответствии с агентским договором, подписанным обоими гражданами незадолго до подачи заявки на участие в торгах.

Что известно о Юркевиче?

О Николае Юркевиче известно еще меньше, чем об Олеге Могутнове. Он житель Новосибирской области. Не является и никогда не был зарегистрирован как предприниматель, и, кроме того, не работает руководителем какого-либо юрлица. Согласно данным Картотека.ру, он был участником торгов по банкротству, но не часто.

В 2018 году Николай Юркевич купил на торгах 167 единиц техники разорившегося сельхозпредприятия в Карасукском районе Новосибирской области. Покупка совершена по агентскому договору с другим сельхозпредприятием — «Росинка», работающим на базе активов того же предприятия-банкрота.

Вероятно, в случае с покупкой имущества спиртзавода в Бийске Юркевич тоже был посредником (хотя и сам действовал через посредника), предположил один из опрошенных altapress.ru предпринимателей.

Невозродимое производство

Кто скрывается уже за Юркевичем? Пока неясно. Вряд ли это представитель отрасли с учетом современных тенденций в госрегулировании и ее экономического состояния, считает завкафедрой технологии бродильных производств и виноделия АлтГТУ Владимир Вагнер.

Запустить производство спирта, по мнению Вагнера, на бийском спиртзаводе, скорее всего, невозможно. Требования к получению лицензий весьма высокие: по сути, чтобы их выполнить, надо снести старое предприятие и построить новое.

В то же время на оборудовании спиртзавода в Бийске можно наладить производство биоэтанола —- это самое перспективное направление для байского спиртзавода, считает Вагнер. К производству биоэтанола завод практически готов, а столь жестких требований, как по отношению к производству обычного спирта, нет.

Представители загадочного покупателя, впрочем, пока на кафедру Владимира Вагнера за советом не обращались.

«Бийский спиртзавод». 26 июля , 2012 г. Олег Богданов

Что из себя представляет «Алтайросспиртпром»

Компания создана на базе «Бийского спиртзавода» в 2002 год. Входила в состав агрохолдинга «Изумрудная страна». Его производственные мощности — более 600 тыс декалитров водки и более 900 тыс декалитров спирта в год. Внешнее управление ввели в мае 2014 года, конкурсное производство — в мае 2016 года из-за долга «Россельхозбанку» 190,5 млн рублей.

«Алтайроспиртпром» с 2016 года не работает, указано в материалах арбитража. Причем срок действия лицензии истек еще в 2011 году, поэтому оно вправе было разливать только безалкогольную продукцию. Иначе говоря, ключевые мощности бездействовали уже много лет, и покупателю, желающему возродить здесь производство, нужно не только получить лицензию, но и настраивать каналы сбыта.

Эксперты отрасли, комментируя судьбу активов «Атайросспиртпрома» изданию «Коммерсантъ», еще год назад сказали, что производственных мощностей в отрасли сейчас достаточно, и сама по себе покупка мощностей не имеет значения, если нет налаженных каналов сбыта. Тем самым они выразили сомнения, что активы купит представитель отрасли.