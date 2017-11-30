У двух крупных производителей спирта в Сибири арестовали оборудование

От обязательной регистрации основного технологического оборудования отказались "Алтайросспиртпром" и "Сфера". Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования (МРУ РАР) по СФО возбудило в отношении них административные дела, сообщает пресс-служба МРУ РАР по СФО.
С середины 2017 года производители этилового спирта должны регистрировать технологическое оборудование с годовой мощностью более четырех тысяч декалитров. В Сибири есть шесть организаций с подобным оборудованием. МРУ РАР предостерегала их о необходимости своевременной регистрации. Однако некоторые организации не сделали это до начала ноября.
В отношении "Алтайросспиртпрома" и "Сферы" возбудили дела об административных правонарушениях. На некоторое технологическое оборудование наложили арест.
Со следующего года обязательной государственной регистрации будет подлежать оборудование с годовой производственной мощностью более 200 декалитров. Изменения коснутся производителей этилового спирта.
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