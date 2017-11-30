У двух крупных производителей спирта в Сибири арестовали оборудование

С середины 2017 года производители этилового спирта должны регистрировать технологическое оборудование с годовой мощностью более четырех тысяч декалитров. В Сибири есть шесть организаций с подобным оборудованием. МРУ РАР предостерегала их о необходимости своевременной регистрации. Однако некоторые организации не сделали это до начала ноября.

В отношении "Алтайросспиртпрома" и "Сферы" возбудили дела об административных правонарушениях. На некоторое технологическое оборудование наложили арест.

Со следующего года обязательной государственной регистрации будет подлежать оборудование с годовой производственной мощностью более 200 декалитров. Изменения коснутся производителей этилового спирта.