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Политика

В «красных зонах» ковид-госпиталей могут соорудить избирательные участки

Замглавы Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что в «красных зонах» российских больниц, где лечат больных с ковидиом, при необходимости могут быть организованы избирательные участки.

Голосование. Выборы.
Голосование. Выборы.
Анна Зайкова.

На них смогут проголосовать работающих там врачи и медсестры, сообщает «Интерфакс».

«Мы говорим о том, что в эти места для голосования доставляются бюллетени, прошедшие необходимую обработку. Голосование проводится там. Никаких протоколов и бюллетеней не выносим наружу для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Протокол мы передаем по техническим каналам связи», — цитирует Булаева агентство.

По словам замглавы ЦИК, в состав этих комиссий могут входить по три человека, но только из числа людей, которые уже работают в «красных зонах», как того требуют рекомендации Роспотребнадзора.

Один день

Голосование на участках, образованных в больницах, в местах содержания под стражей, на судах, находящихся в плавании, и на полярных станциях, предлагается проводить только в один день — в воскресенье 19 сентября, пишет polit.ru.

Алтайская краевая избирательная комиссия уже закупила необходимые средства защиты для проведения предстоящих сентябрьских выборов. Перчатки для членов избирательных комиссий будут латоксные — для более длительного использования.

Для избирателей — одноразовые полиэтиленовые. Будут и одноразовые халаты.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября.

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