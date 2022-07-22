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Политика

В сибирском регионе арестовали министра транспорта

Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров арестован и пробудет под стражей до 19 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

ФСБ.
ФСБ.
wikipedia.org

«Центральный суд Красноярска избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 сентября», — сообщает источник ТАСС.

Агентство отмечает, что арест может быть связан с проектом строительства красноярского метро. Делом занимается ФСБ.

Напомним, в июне задержали председателя совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий («КрасноярскТИСИЗ») Олега Митволя. Он занимался проектированием метрополитена в Красноярске, и по версии следствия мог присвоить себе 900 млн рублей, которые выделили из федерального бюджета на корректировку проектной документации строительства метро.

Ранее сообщалось, что бывшего председателя комитета по физической культуре и спорту Барнаула признали виновным в получении взятки, присвоениях и растрате.

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