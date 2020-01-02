В Кремле назвали главную неудачу и достижение 2019 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: главное достижение ушедшего года — это слом негативной тенденции на снижение благосостояния россиян, пишет RT.

По словам Пескова, последние несколько лет уровень благосостояния граждан или топтался на месте, или сокращался.

«В этом году эту тенденцию удалось остановить. Пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но тем не менее тенденция ушла в плюс», — сказал представитель Кремля.

Главной неудачей пресс-секретарь президента назвал «скромный» темп роста экономики страны. Однако отметил, что здесь есть много «резервов для навёрстывания».

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