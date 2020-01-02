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Политика

В Кремле назвали главную неудачу и достижение 2019 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: главное достижение ушедшего года — это слом негативной тенденции на снижение благосостояния россиян, пишет RT.

Владимир Путин и Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Дмитрий Песков.
http://kremlin.ru

По словам Пескова, последние несколько лет уровень благосостояния граждан или топтался на месте, или сокращался.

«В этом году эту тенденцию удалось остановить. Пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но тем не менее тенденция ушла в плюс», — сказал представитель Кремля.

Главной неудачей пресс-секретарь президента назвал «скромный» темп роста экономики страны. Однако отметил, что здесь есть много «резервов для навёрстывания».

Ранее в Минтруде рассказали, кто с 1 января получит солидную прибавку к пенсии.

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