В Кремле объяснили отсутствие Путина на встрече пленных в аэропорту

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не будет комментировать разглашение полного списка выданных Украиной россиян, пишет «Медуза».

Так Песков ответил на вопрос о том, что Кремль ранее обещал огласить полный список, но пока так и не сделал этого. «Оставляю без ответа этот вопрос», — заявил он.

Официальный представитель Кремля также не стал отвечать, дадут ли прибывшим в Россию украинцам гражданство.

По его словам, Путин не встречал прибывших в аэропорту, так как это не его прерогатива.

«Это удерживаемые лица. В целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен состоялся. И это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт. Здесь разница не в эмоциональном фоне и церемониальности, важна суть и проделанная работа», — цитирует Пескова РБК.

Между тем глава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого киевский суд отпустил из-под ареста в конце августа <до обмена заключенными> рассказал, что он летел общим бортом по просьбе российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

«У меня был билет на 28 число в Москву, я собирался улететь. Но раздался телефонный звонок, и меня попросили задержаться в Киеве и улететь вот этим бортом, на котором летели все», — отметил журналист.

По его словам, звонившей была Москалькова, которая попросила таким образом «укрепить атмосферу доверия». Это должно было сработать как знак, что «все обязательства будут исполнены в тот момент, когда все обязательства будут исполнены с украинской стороны», пояснил Вышинский.

7 сентября Россия и Украина провели обмен заключенными. Как сообщалось, по 35 человек с каждой стороны пересекли границы государств.

Произошедший обмен является самой масштабной передачей Россией и Украиной удерживаемых лиц за последние годы, пишет polit.ru.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что список вернувшихся в Россию граждан будет опубликован позже.

Среди выданных Украиной России пленных — уроженец Алтайского края Виктор Агеев.

Как попал в плен

Житель Топчихи Виктор Агеев попал в плен в Луганской области Украины 24 июня 2017 года в результате столкновения бойцов украинской 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики.

Известно, что в 2015—2016 годах Агеев проходил срочную службу в Новочеркасске Ростовской области. После возвращения из армии побыл немного дома, а потом сказал матери, что возвращается обратно, хочет служить по контракту. Однако в Министерстве обороны России заявили, что Виктор Агеев не проходил военную службу по контракту, а в мае 2016 года, после прохождения срочной службы, был уволен в запас.

Украинские власти обвинили Агеева в терроризме и в январе 2018 год суд приговорил его к 10 годам заключения.