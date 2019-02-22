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22 февраля
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Политика

В Кремле объяснили, почему у послания Путина был такой низкий рейтинг

Послание Владимира Путина Федеральному собранию 20 февраля посмотрели по телевизору меньше 6% москвичей, по данным Mediascope. Это антирекорд за последние 5 лет, пишет «Коммерантъ». В Кремле считают, что люди просто смотрели обращение в интернете.

Владимир Путин зачитывает послание Федеральному собранию. 20 февраля 2019 года.
Владимир Путин зачитывает послание Федеральному собранию. 20 февраля 2019 года.
http://kremlin.ru

Опрошенные газетой эксперты считают, что Падение интереса к посланию — одно из проявлений общего кризиса доверия, начавшегося в прошлом году. «Люди уже не верят, что Путин способен на что-то новое, поэтому и не слушают, что он скажет», — говорит политолог Аббас Галлямов.

В Кремле сообщили, что обратили внимание на падение рейтинга.

Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:

Все более ощутимый сегмент смотрения переходит на другие платформы, где мы так оперативно не получаем замеры и аналитику.

Песков заявил, что для достоверной картины нужно прибавить просмотры в интернете на разных платформах, передает «Интерфакс».

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