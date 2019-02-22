В Кремле объяснили, почему у послания Путина был такой низкий рейтинг

Опрошенные газетой эксперты считают, что Падение интереса к посланию — одно из проявлений общего кризиса доверия, начавшегося в прошлом году. «Люди уже не верят, что Путин способен на что-то новое, поэтому и не слушают, что он скажет», — говорит политолог Аббас Галлямов.
В Кремле сообщили, что обратили внимание на падение рейтинга.
Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:
Все более ощутимый сегмент смотрения переходит на другие платформы, где мы так оперативно не получаем замеры и аналитику.
Песков заявил, что для достоверной картины нужно прибавить просмотры в интернете на разных платформах, передает «Интерфакс».