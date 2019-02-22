В Кремле объяснили, почему у послания Путина был такой низкий рейтинг

Послание Владимира Путина Федеральному собранию 20 февраля посмотрели по телевизору меньше 6% москвичей, по данным Mediascope. Это антирекорд за последние 5 лет, пишет «Коммерантъ». В Кремле считают, что люди просто смотрели обращение в интернете.

Опрошенные газетой эксперты считают, что Падение интереса к посланию — одно из проявлений общего кризиса доверия, начавшегося в прошлом году. «Люди уже не верят, что Путин способен на что-то новое, поэтому и не слушают, что он скажет», — говорит политолог Аббас Галлямов.

В Кремле сообщили, что обратили внимание на падение рейтинга.

Дмитрий Песков,

пресс-секретарь президента РФ:

Все более ощутимый сегмент смотрения переходит на другие платформы, где мы так оперативно не получаем замеры и аналитику.

Песков заявил, что для достоверной картины нужно прибавить просмотры в интернете на разных платформах, передает «Интерфакс».