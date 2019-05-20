В Кремле отреагировали на слова Зеленского о возвращении Крыма

«В целом такого вопроса не существует и существовать не может. Это один из регионов Российской Федерации», — процитировали Пескова РИА Новости.
Ситуацию в Донбассе в Кремле считают внутриукраинской проблемой, которую может и должен решать президент Украины, «основываясь прежде всего на четком плане, изложенном в Минских договоренностях».
Новый президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность заявил, что своей первоочередной задачей считает прекращение огня в Донбассе, а следующим шагом — возвращение Крыма под контроль Киева. Он назвал полуостров и Донбасс «потерянными территориями» и добавил, что все это — «украинская земля».
Владимир Путин пока не поздравил своего украинского коллегу со вступлением в должность. «Президент будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», — отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске Верховной рады. Новый президент заявил о необходимости провести досрочные выборы депутатов. Кроме того, Зеленский призвал принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, передает 112.ua.
21 апреля Владимир Зеленский выиграл второй тур выборов президента Украины, набрав около 73% голосов. Его предшественник Петр Порошенко обратился с прощальной речью к народу 19 мая.