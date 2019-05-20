В Кремле отреагировали на слова Зеленского о возвращении Крыма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерения нового президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым. Он подчеркнул, что российская позиция по Крыму была озвучена уже неоднократно.

«В целом такого вопроса не существует и существовать не может. Это один из регионов Российской Федерации», — процитировали Пескова РИА Новости.

Ситуацию в Донбассе в Кремле считают внутриукраинской проблемой, которую может и должен решать президент Украины, «основываясь прежде всего на четком плане, изложенном в Минских договоренностях».

Новый президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность заявил, что своей первоочередной задачей считает прекращение огня в Донбассе, а следующим шагом — возвращение Крыма под контроль Киева. Он назвал полуостров и Донбасс «потерянными территориями» и добавил, что все это — «украинская земля».

Владимир Путин пока не поздравил своего украинского коллегу со вступлением в должность. «Президент будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», — отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске Верховной рады. Новый президент заявил о необходимости провести досрочные выборы депутатов. Кроме того, Зеленский призвал принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, передает 112.ua.

21 апреля Владимир Зеленский выиграл второй тур выборов президента Украины, набрав около 73% голосов. Его предшественник Петр Порошенко обратился с прощальной речью к народу 19 мая.