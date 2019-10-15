В Кремле отреагировали на идею об изучении «путинизма»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал статью Владислава Суркова о «путинизме». По словам Пескова, термин «путинизм» ему не совсем импонирует, однако эффект действий Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить.

Сурков отметил в своей статье, что «путинизм» — это глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования.

«Не знаю, мне не совсем импонирует название „путинизм“. — сказал Песков журналистам, — Я не знаю, что такое политический лайфхак, поэтому не могу судить. В то же время я, наверное, соглашусь с моим коллегой Сурковым, что, безусловно, фактически 20 лет, в ходе которых Путин находится и в должности президента, и находился в должности председателя правительства, это очень важные годы в истории нашей страны, и в истории развития всего мира. Невозможно умалять роль Путина в этих процессах».

По мнению пресс-секретаря президента, опыт руководства Путина, его методы, «эффект Путина как с точки зрения внутрироссийских дел, так и международных дел, с точки зрения, наверное, разрушения такого монополярного гегемонизма и поэтапного перехода в сторону многополярности и роста идей суверенности — в этом плане трудно переоценить вклад Путина».

«Конечно, ученые, политологи здесь имеют большой участок работы для оценок, анализа, изучения», — подчеркнул Песков.