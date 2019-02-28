В Кремле отреагировали на желание американских конгрессменов узнать о доходах Путина

Ранее конгрессмены США представили законопроект с требованием раскрыть доходы и сведения об имуществе президента России Владимира Путина. Инициативу назвали «Законом о транспарентности в отношении Владимира Путина».

В законопроекте предлагается раскрыть сведения о доходах президента и его семьи в России, так и за рубежом, включая активы, инвестиции, банковские счета, недвижимость. Конгрессменов интересуют «подставные» или посреднические структуры, «используемые Путиным для сокрытия информации от публичного раскрытия», а также «наиболее значимые российские высокопоставленные политические деятели и олигархи», поддерживающие президента.

«Вряд ли президент в курсе такой инициативы. Безусловно, он, если будет соответствующее сообщение СМИ читать в дайджестах, ознакомится и с этой информацией», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента отказался относиться к этому законопроекту серьезно. «Честно говоря, то ли своих забот у них мало? Но, тем не менее, видимо, они в этом видят свою работу. Скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией», — цитирует Пескова РИА Новости."Но вряд ли стоит к этому относиться серьезно.

«На мой взгляд, это больше психологическое давление», — заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов. По его мнению, санкции против российского лидера «маловероятны и абсурдны». «Превратить Россию в изгоя не получится при всем желании», — уверен сенатор.