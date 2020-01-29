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30 января
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Политика

В Кремле ответили на идею ввести в России должность верховного правителя

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение о введении в стране должности верховного правителя.

Владимир Путин и Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Дмитрий Песков.
kremlin.ru

По словам официального представителя Кремля, у Владимира Путина нет никакой позиции по поводу предложения об изменении названия его должности на «верховный правитель России».

«Поступает очень много предложений. В этом и заключается цель дискуссий <…> потом в результате обсуждений какие-то будут отсеиваться, какие-то — приниматься, какие-то нет», — цитирует пресс-секретаря президента РБК.

Напомним, в рамках деятельности рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России поступило предложение ввести в основной закон страны больше 100 новых пунктов, среди которых имелась инициатива учредить должность верховного правителя.

Ранее с идеей утвердить пост верховного правителя России выступал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Кроме того, в истории России существовала такая должность. Она была учреждена 18 ноября 1918 года, а занимал это «кресло» чуть более полутора лет адмирал Александр Колчак.

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