В Кремле ответили на идею ввести в России должность верховного правителя

По словам официального представителя Кремля, у Владимира Путина нет никакой позиции по поводу предложения об изменении названия его должности на «верховный правитель России».

«Поступает очень много предложений. В этом и заключается цель дискуссий <…> потом в результате обсуждений какие-то будут отсеиваться, какие-то — приниматься, какие-то нет», — цитирует пресс-секретаря президента РБК.

Напомним, в рамках деятельности рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России поступило предложение ввести в основной закон страны больше 100 новых пунктов, среди которых имелась инициатива учредить должность верховного правителя.

Ранее с идеей утвердить пост верховного правителя России выступал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Кроме того, в истории России существовала такая должность. Она была учреждена 18 ноября 1918 года, а занимал это «кресло» чуть более полутора лет адмирал Александр Колчак.