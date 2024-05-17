Охрану президента РФ Владимира Путина не будут усиливать на фоне случившегося с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет Life.

Ранее сообщалось, что раскрыто оружие снайперов из охраны Путина.

Снайперов службы безопасности президента Федеральной службы охраны (ФСО) России заметили с винтовкой Steyr-Mannlicher SSG 08 на параде Победы в Москве 9 мая.

В сообщении канала обратили внимание на снайперскую пару, которая обеспечивала безопасность президента на Красной площади.

Перед стрелком на сошках была закреплена снайперская винтовка SSG 08.

Винтовку с цилиндрическим затвором — разработала австрийская компания Steyr-Mannlicher — впервые представили в 2008 году.

Сетка

Маскировочная сетка, под которой испытывал винтовку президент — кусок материи 3 на 6 метров, чаще используется для укрытия техники.

Ее используют и для создания мест снайпера, чтобы его замаскировать на поле боя.

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