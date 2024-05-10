Раскрыто оружие снайперов из охраны Путина

В сообщении канала обратили внимание на снайперскую пару, которая обеспечивала безопасность президента на Красной площади.
Перед стрелком на сошках была закреплена снайперская винтовка SSG 08.
Винтовку с цилиндрическим затвором — разработала австрийская компания Steyr-Mannlicher — впервые представили в 2008 году, указывает Lenta.ru.
Ранее стало известно, почему Путин стрелял из снайперской винтовки под сеткой. Президент РФ Владимир Путин на полигоне в Рязанской области опробовал снайперскую винтовку Драгунова СВД.
Глава государства надел специальные наушники и очки, занял позицию для стрельбы лежа и совершил несколько выстрелов из винтовки Драгунова.
Это стандартная армейская снайперская винтовка. Она стоит на вооружении с 1963 года — сначала в советской, а теперь и в российской армии, рассказал заместитель главного редактора журнала «Калибр» Александр Кудряшов.
Винтовка самозарядная под патрон калибра 7,62 на 54 R. Она не совсем снайперская. А скорее, для точных стрелков.
Сетка
Маскировочная сетка, под которой испытывал винтовку президент — кусок материи 3 на 6 метров, чаще используется для укрытия техники.
Ее используют и для создания мест снайпера, чтобы его замаскировать на поле боя.
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