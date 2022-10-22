Почему Путин стрелял из снайперской винтовки под сеткой, рассказал эксперт

Президент РФ Владимир Путин на полигоне в Рязанской области опробовал снайперскую винтовку Драгунова СВД, пишет «МК».

Глава государства надел специальные наушники и очки, занял позицию для стрельбы лежа и совершил несколько выстрелов из винтовки Драгунова.

О винтовке

Это стандартная армейская снайперская винтовка. Она стоит на вооружении с 1963 года — сначала в советской, а теперь и в российской армии, рассказал заместитель главного редактора журнала «Калибр» Александр Кудряшов.

Винтовка самозарядная под патрон калибра 7,62 на 54 R. Она не совсем снайперская. А скорее, для точных стрелков.

Сетка

Маскировочная сетка, под которой испытывал винтовку президент — кусок материи 3 на 6 метров, чаще используется для укрытия техники.

Ее используют и для создания мест снайпера, чтобы его замаскировать на поле боя.

Если снайпер лежит просто в маскхалате, то любое его движение сразу выдает. А сетка позволяет скрыть эти движения.

Эксперт предположил — на полигоне ее развернули, чтобы имитировать место снайпера.

Российские военные. vk.com/mil

Ранее сообщалось, что Верховный Главнокомандующий побывал на военном полигоне и пострелял из снайперской винтовки.

Президент РФ посетил многофункциональный стрелковый комплекс. В нем военнослужащие отрабатывают различные виды стрельбы в составе подразделений под руководством штатных командиров и профессиональных инструкторов, имеющих боевой опыт.