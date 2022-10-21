21 октября
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Политика

Верховный Главнокомандующий побывал на военном полигоне и пострелял из снайперской винтовки

Верховный Главнокомандующий посетил военный полигон Западного военного округа (ЗВО) в Рязанской области, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин на военном полигоне.
Путин на военном полигоне.
kremlin.ru

Российский лидер проверил ход подготовки мобилизованных военнослужащих.

Путин проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.

Президент РФ посетил многофункциональный стрелковый комплекс. В нем военнослужащие отрабатывают различные виды стрельбы в составе подразделений под руководством штатных командиров и профессиональных инструкторов, имеющих боевой опыт.

Также — сообщают федеральные СМИ — глава государства пострелял из снайперской винтовки.

Российские военные.
Российские военные.
vk.com/mil

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