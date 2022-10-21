Верховный Главнокомандующий побывал на военном полигоне и пострелял из снайперской винтовки

Российский лидер проверил ход подготовки мобилизованных военнослужащих.
Путин проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.
Президент РФ посетил многофункциональный стрелковый комплекс. В нем военнослужащие отрабатывают различные виды стрельбы в составе подразделений под руководством штатных командиров и профессиональных инструкторов, имеющих боевой опыт.
Также — сообщают федеральные СМИ — глава государства пострелял из снайперской винтовки.
Российские военные.
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