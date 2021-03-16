В Кремле прокомментировали отказ регионам в праве на референдум о самоопределении

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отказ регионам России в праве на референдум о самоопределении, сообщает РИА Новости .

«Это будет являться нарушением Основного закона Российской Федерации. Поскольку речи о нарушении Основного закона РФ идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем», — сказал пресс-секретарь президента РФ в ответ на вопрос о возможных действиях Москвы, если гипотетически такое произойдет.

Песков напомнил о легитимности референдума о статусе Крыма, который состоялся в марте 2014 года.

Ранее интервью для фильма Андрея Кондрашова «Путин» президент назвал причину, по которой в Крыму было решено провести референдум по воссоединению с Россией.

Владимир Путин объясняет, что решение о проведении референдума было принято, чтобы предотвратить трагические события, подобные произошедшим в Донбассе. По словам главы РФ, цель референдума заключалась в том, чтобы «дать людям возможность выразить свое мнение о том, как они хотят жить дальше».

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого более 90% проголосовавших высказались за вхождение республики в состав РФ, пишет Lenta.ru.

Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты плебисцита, они считают эту территорию оккупированной. Москва настаивает, что процедура присоединения полуострова не противоречила нормам международного права.