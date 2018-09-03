В Кремле прокомментировали «желание» Путина развалить Евросоюз

«Мы должны создать новые подходы к безопасности с РФ, нам необходимы дискуссии с Россией. Но мечта Путина — демонтировать ЕС», — приводит слова Макрона телеканал 360.

В то же время он отметил, что уважает российского президента и надеется на диалог между Москвой и Парижем.

Официальный представитель Кремля убежден, что все, чего хочет Россия — это процветание и стабильность ЕС.

«Россия развивает двусторонние отношения со странами-членами Евросоюза», — цитирует слова Пескова RNS.

Путин неоднократно заявлял о готовности нормализовать отношения с Евросоюзом, отметил пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, отношения между ЕС и Россией находятся в «изрядно подмороженном состоянии» не по инициативе Москвы. В то же время между президентами России и Франции установились конструктивные, и даже теплые дружественные отношения, пишет ura.ru. Это помогает им обсуждать острые темы и вопросы, даже когда у Москвы и Парижа есть расхождения в подходах к проблемам.

В 2018 году Макрон и Путин встречались дважды — во время Санкт-Петербургского международного экономического форума в мае и в ходе ЧМ-2018 по футболу в Москве. В середине августа они провели телефонные переговоры.