В Кремле рассказали о здоровье Путина после сообщения о коронавирусе у Лукашенко

«У нашего президента со здоровьем все нормально», — цитирует Пескова ТАСС. Представитель Кремля добавил, что Владимир Путин продолжает свой рабочий график.
Что же касается заявления Лукашенко о том, что он переболел коронавирусом, то по этому поводу Песков отметил: «Нам об этом не было известно».
Напомним, ранее президент Белоруссии рассказал, что он бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией.
При этом президенты РФ и Белоруссии встречались 24 июня на Параде Победы в Москве и 30 июня на открытии Ржевского мемориала советскому солдату.