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Политика

В Кремле рассказали о здоровье Путина после сообщения о коронавирусе у Лукашенко

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера все нормально со здоровьем. Об этом он рассказал после того, как стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел коронавирусом.

Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Владимир Путин и Александр Лукашенко.
kremlin.ru

«У нашего президента со здоровьем все нормально», — цитирует Пескова ТАСС. Представитель Кремля добавил, что Владимир Путин продолжает свой рабочий график.

Что же касается заявления Лукашенко о том, что он переболел коронавирусом, то по этому поводу Песков отметил: «Нам об этом не было известно».

Напомним, ранее президент Белоруссии рассказал, что он бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией.

При этом президенты РФ и Белоруссии встречались 24 июня на Параде Победы в Москве и 30 июня на открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

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