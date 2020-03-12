Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 марта -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

В Кремле рассказали, от чего будет зависеть участие Путина в новых президентских выборах

Действующий президент Владимир Путин примет участие в новых выборах главы государства, которые должны состояться в 2024 году, в зависимости от нескольких факторов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
Сайт президента РФ

По словам Пескова, среди таковых — ситуация в мировой экономике, последствия коронавируса и региональных конфликтов.

«Ситуация в мире хорошо известна, она весьма и весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна… В такие нелегкие годы некоторые страны принимали решение о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути… В эти годы непростые как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Также Песков отметил, что норма об ограничении количества президентских сроков для одного человека остается в Конституции РФ.

«Она не исчезает, и вот это изъятие для действующего президента носит разовый характер», — заявил представитель Кремля.

Напомним, на этой неделе Госдума приняла проект закона об изменении Конституции РФ в части, позволяющей Путину участвовать в следующих выборах. Документ одобрили и в Совете Федерации.

После этого документ передали для рассмотрения регионам РФ.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость