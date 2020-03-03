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3 марта
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Политика

В Кремле решили объяснить, зачем в Конституции упоминать Бога

Поправки в Конституцию РФ с упоминанием Бога «очевидно» не изменит светского характера страны. Об этом заявил журналистам России Дмитрий Песков, пишет RT.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

У пресс-секретаря президента спросили, перестанет ли страна быть светским государством в случае принятия такой поправки. «Не могу сейчас ответить на этот вопрос. Но очевидно, что государство свой светский характер не теряет», — сказал Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, все вопросы, связанные с поправками, будут прояснены до всенародного голосования. О времени и формате разъяснений власти пока ничего не могут сказать.

«До принятия, до голосования будет широкая кампания по разъяснению этих поправок, этого текста», — подчеркнул Дмитрий Песков.

2 марта в Госдуму поступили поправки Владимира Путина ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ. Президент предложил зафиксировать в Конституции, что Россия, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, «передавших нам идеалы и веру в Бога».

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