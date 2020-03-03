О Боге, браке и пенсиях. Путин внес свои поправки в Конституцию

Глава РФ предлагает сделать русский язык государственным как язык государствообразующего народа. Кроме того, в президентских поправках содержится предложение указать в Конституции, что Россия — правопреемник СССР.
«Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопродолжателем Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации», — говорится в документе.
Кроме того, президент предлагает зафиксировать в Конституции, что Россия, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, «передавших нам идеалы и веру в Бога».
В поправках есть положение, запрещающее отчуждение территории страны, положение о браке, а также положение об индексации пенсий не реже раза в год. Также там говорится, что в России гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.
Второе чтение законопроекта в Госдуме запланировано на 10 марта.
Ранее Владимир Путин подчеркивал, что поправки в Конституцию будут приняты только в том случае, если результаты общероссийского голосования будут положительными. День голосования назначен на 22 апреля.
Только 25% россиян решили, что пойдут и проголосуют за путинские поправки в Конституцию, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».