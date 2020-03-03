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Политика

О Боге, браке и пенсиях. Путин внес свои поправки в Конституцию

В Госдуму поступили поправки Владимира Путина ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спикера палаты Вячеслава Володина. Поправки занимают 24 страницы.

Послание президента Федеральному Собранию, 15 января 2020.
Послание президента Федеральному Собранию, 15 января 2020.
kremlin.ru

Глава РФ предлагает сделать русский язык государственным как язык государствообразующего народа. Кроме того, в президентских поправках содержится предложение указать в Конституции, что Россия — правопреемник СССР.

«Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопродолжателем Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации», — говорится в документе.

Кроме того, президент предлагает зафиксировать в Конституции, что Россия, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, «передавших нам идеалы и веру в Бога».

В поправках есть положение, запрещающее отчуждение территории страны, положение о браке, а также положение об индексации пенсий не реже раза в год. Также там говорится, что в России гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

Второе чтение законопроекта в Госдуме запланировано на 10 марта.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что поправки в Конституцию будут приняты только в том случае, если результаты общероссийского голосования будут положительными. День голосования назначен на 22 апреля.

Только 25% россиян решили, что пойдут и проголосуют за путинские поправки в Конституцию, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

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