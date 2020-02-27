Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 февраля -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Названа дата общероссийского голосования по поправкам к Конституции

Владимир Путин поддержал идею провести общероссийское голосование по поправкам в основной закон страны 22 апреля. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На избирательных участках в Барнауле 14 октября очередей к кабинкам для голосования не наблюдалось.
На избирательных участках в Барнауле 14 октября очередей к кабинкам для голосования не наблюдалось.
Анна Зайкова

22 апреля посчитали «оптимальной датой», так как к 19 апреля заканчивается православный Великий пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан.

Известно, что день голосования будет оплачиваемым выходным.

Владимир Путин также подчеркнул, что поправки в Конституцию будут приняты только в том случае, если результаты голосования будут положительными.

Напомним, в текст Конституции могут попасть поправки о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, уважении исторической памяти и Боге, недавно заявил сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в основной закон страны Андрей Клишас.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость