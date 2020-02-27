Названа дата общероссийского голосования по поправкам к Конституции

22 апреля посчитали «оптимальной датой», так как к 19 апреля заканчивается православный Великий пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан.
Известно, что день голосования будет оплачиваемым выходным.
Владимир Путин также подчеркнул, что поправки в Конституцию будут приняты только в том случае, если результаты голосования будут положительными.
Напомним, в текст Конституции могут попасть поправки о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, уважении исторической памяти и Боге, недавно заявил сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в основной закон страны Андрей Клишас.