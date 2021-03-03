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Политика

В Крыму назвали девиз седьмой годовщины присоединения

Седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом «Крымская весна — семь лет дома», сообщает РИА «Новости».

Ласточкино гнездо (Крым)
Ласточкино гнездо (Крым)
CC0

Министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев отметил, что девиз нанесен на официальный логотип, подготовленный по случаю предстоящей годовщины.

«Логотип представляет собой контур карты Крыма, окрашенный в цвета государственного флага Российской Федерации», — сказал Афанасьев.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским регионом.

Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

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