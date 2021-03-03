В Крыму назвали девиз седьмой годовщины присоединения

Седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом «Крымская весна — семь лет дома», сообщает РИА «Новости» .

Министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев отметил, что девиз нанесен на официальный логотип, подготовленный по случаю предстоящей годовщины.

«Логотип представляет собой контур карты Крыма, окрашенный в цвета государственного флага Российской Федерации», — сказал Афанасьев.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским регионом.