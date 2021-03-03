В Крыму назвали девиз седьмой годовщины присоединения

Министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев отметил, что девиз нанесен на официальный логотип, подготовленный по случаю предстоящей годовщины.
«Логотип представляет собой контур карты Крыма, окрашенный в цвета государственного флага Российской Федерации», — сказал Афанасьев.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским регионом.
Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.